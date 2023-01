Germania: a gennaio indice PMI manifatturiero a 47 punti

Nel mese di gennaio l’indice PMI manifatturiero flash della Germania segna 47 punti da 47,9 attesi e 47,1 precedenti. L’indice PMI servizi passa da 49,2 punti a 50,4 attuali e l’indice composito segna 49,7 da 49 precedente.

S&P Global osserva che “Il PMI flash di gennaio ha mostrato un’attività commerciale in Germania su basi più stabili all’inizio dell’anno ed è stato ampiamente in linea con il consensus del mercato, dà sostegno all’idea che una recessione nella più grande economia dell’eurozona non è affatto una conclusione scontata”.