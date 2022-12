Germania: a gennaio indice GfK migliora, luce in fondo al tunnel più luminosa

Nel mese di gennaio in Germania, l’indice GfK che misura il sentiment dei consumatori segna -37,8 punti da -38,0 attesi e -40,2 precedenti. Migliorano anche le aspettative sulla situazione economica, con l’indicatore che guadagna 7,6 punti a quota -10,3. Sale l’indicatore sulla propensione all’acquisto che guadagna 2,3 punti e si attesta a -16,3. Quello sulle aspettative dei redditi è salito di 10,9 punti a quota -43,4. “Il sentimento dei consumatori aumenta per il terzo mese consecutivo in Germania, con un miglioramento delle aspettative economiche e di reddito. GfK osserva che “la luce alla fine del tunnel sta diventando un po’ più luminosa, ma è ancora troppo presto per dare il via libera”.