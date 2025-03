Germania: +2% m/m per produzione industriale a gennaio, -1,6% a/a

Dati migliori delle attese per la produzione industriale in Germania. Su base mensile il dato ha mostrato in rialzo del 2% dal precedente -1,5% (dato rivisto da -2,4%). Su base annua il dato ha registrato un calo dell’1,6% rispetto al -2,2% della passata lettura (dato rivisto da -3,1%). Il mercato si attendeva un ribasso del 2,8% su base annua.