Gentiloni: "Vediamo calo inflazione abbastanza consistente"

“La commissione europea lavorerà con il governo per rendere questi programmi attuabili. So bene quali sono i rischi di ritardi ma so anche che questa è la nostra priorità. Altri obiettivi comuni devono essere il lavoro”.

Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nel corso dell’evento di inaugurazione di Pavia capitale della cultura d’impresa 2023. “Vediamo un calo dell’inflazione abbastanza consistente. E questo e’ anche frutto del calo dei prezzi del gas, cosa che e’ oggettivamente un risultato straordinario, essere riusciti a uscire in otto mesi dalla dipendenza dal gas russo”, ha detto il commissario, spiegando che sono “importanti anche i dati sul lavoro, l’occupazione e’ ai massimi storici in Europa e anche da noi”. Questo, ha detto Gentiloni, e’ “testimonianza del dinamismo del nostro sistema, delle nostre imprese e del meccanismo delle filiere, un dinamismo che premia in particolare modo la Lombardia, la regione che ha recuperato di più in termini di Pil dopo la pandemia e ha segnato un record in Italia, ma anche ritmi di crescita maggiori rispetto a regioni comparabili in Europa”.