Gentili Mosconi: record storico di vendite nel 2022. Esercitata opzione greenshoe

Gentili Mosconi, gruppo che opera nel mercato della moda di lusso, ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi delle vendite consolidati pari a 53,1 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto ai 40 milioni di euro del 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata è risultata negativa per 0,4 milioni al 31 dicembre 2022, in miglioramento rispetto ai 2,4 milioni di euro di debiti finanziari al 31 dicembre 2021 (escludendo l’aumento di capitale di 15 milioni di euro concluso in sede di IPO).

Inoltre, Gentili Mosconi comunica l’esercizio integrale dell’opzione greenshoe per 800.000 azioni ordinarie concessa dagli azionisti Francesco Gentili e Patrizia Mosconi a Equita SIM, in qualità di underwriter.

L’offerta, incluse le azioni oggetto della Opzione Greenshoe, ammonta a un totale di 6.133.333 azioni, per un controvalore totale di 23 milioni di euro, corrispondente a circa il 25,3% del capitale sociale della società (escludendo il Cornerstone Investment).