Generali: utili record nel 2024, sorpresa dividendo a 1,43 euro

Generali è una tra le ultime big del Ftse Mib a presentare i conti del 2024. Il Leone di Trieste, che ha presentato a fine gennaio il nuovo piano industriale, ha annunciato di avere chiuso il 2024 con un risultato operativo record, in crescita a 7,3 miliardi i euro (+8,2%), guidato da tutti i segmenti di business, con il forte contributo di Asset & Wealth Management. Con utile netto normalizzato che è salito a quota 3,8 miliardi (+5,4%), “il più alto nella storia del gruppo”.

In crescita nel periodo in esame i premi lordi che hanno mostrato un significativo aumento a 95,2 miliardi (+14,9%), con una decisa crescita dei segmenti Vita (+19,2%) e Danni (+7,7%).

Sorpresa dalla voce cedola. Il dividendo per azione che sarà proposto alla prossima Assemblea degli Azionisti è pari a 1,43 euro e sarà pagabile a partire dal 21 maggio 2025, mentre le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 19 maggio 2025. Un dato superiore al consensus Bloomberg che indicava un dividendo di 1,39 euro.

“Questo rappresenta quindi un incremento dell’11,7% rispetto allo scorso anno, grazie agli eccellenti risultati del Gruppo, alla forte posizione di cassa e di capitale e al crescente focus sulla remunerazione degli azionisti”, precisa in una nota il big assicurativo.

“Nel 2024 Generali ha raggiunto risultati eccellenti e ha portato a termine con successo il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, superando tutti i target finanziari. Questi risultati riflettono inoltre la nostra capacità di generare una crescita organica costante in ogni segmento attraverso le iniziative di management che abbiamo implementato, integrando al tempo stesso con successo le società acquisite”, ha dichiarato il ceo di Generali, Philippe Donnet, sottolineando che “il Gruppo si trova oggi nella posizione più forte di sempre, come dimostrano il risultato operativo e l’utile netto normalizzato a livelli record: un traguardo che siamo riusciti a raggiungere grazie all’impegno e alla passione delle nostre persone e della nostra rete distributiva”. E ha aggiunto”: “Proseguiamo nel percorso di trasformazione e diversificazione del Gruppo in un leader globale integrato dell’assicurazione e dell’asset management e siamo pienamente focalizzati nell’accelerare il perseguimento dell’eccellenza. Il nostro nuovo ambizioso piano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ porterà una forte crescita degli utili, una solida generazione di cassa e una maggiore remunerazione per gli azioniti, grazie all’ulteriore sviluppo dell’AI e dei dati che ci permetteranno di intercettare i bisogni dei clienti in continuo cambiamento e le opportunità derivanti dai trend emergenti”.

Intanto il consiglio di Amministrazione di Generali ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per i giorni 23 e 24 aprile 2025, rispettivamente in prima e seconda convocazione. E non più l’8 maggio come annunciato in precedenza. L’assemblea, che quest’anno tornerà nella modalità tradizionale, con la partecipazione di persona degli Azionisti, si terrà a Trieste.