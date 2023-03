Generali: risultati leggermente migliori delle attese (analisti)

Utile operativo Danni a 2,696 milioni, Vita a 3,522 milioni e utile operativo a 6,509 milioni per Generali che ha svelato risultati leggermente migliori delle attese guidati da un più forte risultato operativo come scrive Equita Sim. Generali ha proposto il pagamento di un DPS di 1.16 ps inferiore alla stima di Equita Sim di 1.2ps ma superiore al consensus posizionato a 1.13ps.

“Generali ha riportato risultati FY22 complessivamente superiori alle nostre stime, supportati da un migliore andamento operativo su tutte le linee di business e solo in parte compensati da un risultato non operativo peggiore di quanto stimato” continua Equita secondo cui “il P&C ha costituito una sorpresa del 5% sulle nostre stime a livello di utile operativo, beneficiando da un migliore andamento tecnico (CR al 93.2% vs 93.6% exp.).