Generali perfeziona cessione TUA Assicurazioni ad Allianz. L’impatto sugli utili netti

Focus sul titolo Generali, dopo che il colosso assicurativo ha reso noto venerdì sera di avere perfezionato la cessione di TUA Assicurazioni S.p.A. ad Allianz. Così si legge nell comunicato di Generali:

L’operazione è in linea con l’implementazione in Italia del piano strategico del Gruppo “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, che prevede di perseguire una crescita profittevole, ridurre la complessità con l’obiettivo di efficientare la macchina operativa e aumentare la diversificazione del segmento Danni.

La cessione, ha reso noto il Leone di Trieste, genera un impatto positivo sull’utile netto di bilancio pari a circa € 50 milioni, neutrale ai fini dell’utile netto normalizzato, con un incremento di circa 1 p.p. al Solvency Ratio del Gruppo.

Generali ha infine comunicato che per “l’operazione, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A e Rothschild & Co hanno agito in qualità di advisor finanziari” e “lo studio legale Gianni & Origoni in qualità di advisor legale”.