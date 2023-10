Generali: Giulio Terzariol guiderà la nuova Divisione “Insurance”

Generali ha annunciato che Giulio Terzariol entrerà nel Gruppo come CEO Insurance, ruolo di nuova creazione con responsabilità di tutte le business unit assicurative, a partire da gennaio 2024. Terzariol riporterà direttamente al Group CEO, Philippe Donnet, ed entrerà a far parte del Group Management Committee di Assicurazioni Generali.

Il CEO Insurance avrà il compito di coordinare le attività dei CEO delle business unit assicurative di Generali: Italia, DACH (Germania, Austria e Svizzera), Francia e Global Business Activities (che comprende Europe Assistance e Global Business Lines) e International (che comprende le regioni CEE, Mediterranean & Latin America e Asia).

La creazione della nuova Divisione migliora ulteriormente il coordinamento, l’efficacia e l’allineamento strategico tra aree geografiche, snellendo e semplificando il modello organizzativo del Gruppo e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”.

Terzariol entra a far parte del leadership team di Generali provenendo da Allianz, dove ha ricoperto funzioni apicali per oltre 20 anni, più recentemente come membro del Board of Management e Chief Financial Officer di Gruppo, costruendosi una significativa esperienza internazionale.