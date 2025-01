Generali firma MoU per joint venture con Natixis nell’asset management

Generali Assicurazioni e BPCE hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding per la creazione di una Joint Venture tra le loro società di gestione patrimoniale, rispettivamente Generali Investments Holding e Natixis Investment Managers. Entrambe le società deterranno il 50% della nuova entità, garantendo un bilanciato controllo e diritti di governance.

Questa collaborazione punta a creare un gigante globale nell’asset management, con un totale di 1.900 miliardi di euro in asset under management (AUM). La nuova entità si classificherà al nono posto a livello mondiale per AUM e sarà leader in Europa per ricavi, con 4,1 miliardi di euro.

La Joint Venture sarà il risultato di un conferimento di asset e attività valutato complessivamente circa 9,5 miliardi di euro. La distribuzione degli AUM sarà diversificata, con una presenza predominante in Europa (61%), una significativa partecipazione nel Nord America (34%) e una quota minore in Asia e altri mercati (5%).

La gamma di strategie offerte sarà completa, coprendo tutte le principali classi di asset: reddito fisso (65% degli AUM), azionario (21% degli AUM), e mercati privati selezionati (14% degli AUM).

I clienti principali includeranno compagnie assicurative e fondi pensione, che rappresenteranno il 61% degli AUM, mentre il restante sarà suddiviso tra investitori istituzionali, clienti retail e wholesale.

Si stima che l’operazione genererà valore attraverso sinergie e opportunità di crescita, contribuendo positivamente agli utili di BPCE e al risultato netto di Generali fin dal primo anno. L’impatto sul CET 1 ratio di Groupe BPCE e sul Solvency II Ratio di Generali sarà neutrale.