Generali: completa con successo collocamento quarto green bond

Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza 20 aprile 2033 emesso in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. L’operazione è in linea con l’impegno di Generali nella sostenibilità.

I Nuovi Titoli sono emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata da Generali in data 13 aprile 2023, del titolo “€1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes”, con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a €500.000.000. L’offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 del 19 aprile 2023.

In fase di collocamento dei nuovi titoli, sono stati raccolti ordini pari a €3,9 miliardi, oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 300 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.

I nuovi titoli hanno un rating previsto per l’emissione pari a Baa2 / BBB (Moody’s / Fitch). L’importo si attesta a €500 milioni, la cedola al 5,399% e saranno quotati su Borsa di Lussemburgo, ExtraMOT e Lux Green Exchange.