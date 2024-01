Generali avvia l’emissione di un prestito obbligazionario senior a 5 e 10 anni

Assicurazioni Generali ha annunciato l’apertura dei libri per l’emissione di un prestito obbligazionario senior. L’emissione sarà suddivisa in tranche a 5 e 10 anni, con un ammontare massimo previsto che potrebbe raggiungere 1,25 miliardi di euro.

La guidance iniziale di prezzo per l’emissione è stata fissata a 80 punti base sopra il midwap per la tranche a 5 anni, e 110 punti base sopra il midswap per quella a 10 anni. Questi dati, insieme all’importo massimo dell’emissione, rappresentano gli elementi chiave di questa operazione finanziaria.