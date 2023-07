General Motors alza la guidance per l’intero anno, annunciando una più profonda riduzione dei costi

General Motors ha alzato per la seconda volta quest’anno la sua guidance per il 2023 dopo che martedì la casa automobilistica ha riportato risultati del secondo trimestre in forte crescita rispetto all’anno precedente.

Nel dettaglio per il suo secondo trimestre, rispetto a quanto previsto da Wall Street, l’utile per azione rettificato è pari a $1.91, mentre i ricavi a 44,75 miliardi di dollari contro i 42,64 miliardi di dollari attesi.

La casa automobilistica di Detroit ha inoltre dichiarato che sta aumentando le misure di riduzione dei costi fino al prossimo anno e prevede ora di tagliare 3 miliardi di dollari di spese rispetto alla precedente guidance di 2 miliardi di dollari.