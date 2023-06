General Mills: ricavi in crescita nel quarto trimestre

General Mills, leader nel settore alimentare, ha concluso il quarto trimestre dell’anno fiscale 2023 (chiuso il 28 maggio 2023) con vendite nette pari a 5 miliardi di dollari, segnando un incremento del 3%. Inoltre, le vendite nette organiche hanno mostrato una crescita del 5%, dimostrando la solidità della strategia aziendale.

Nonostante l’EPS di 1,03 dollari abbia subito una flessione del 24%, l’EPS rettificato di 1,12 dollari ha registrato un aumento dell’1% a valuta costante. Questo dimostra la resilienza dell’azienda in un ambiente di mercato difficile e volatile.

Per quanto riguarda l’intero anno fiscale, General Mills ha segnato un fatturato di 20,1 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Le vendite nette organiche hanno avuto un incremento del 10%, mentre l’utile operativo di 3,4 miliardi di dollari ha subìto una contrazione dell’1%. L’utile operativo rettificato ha invece registrato un aumento dell’8% a valuta costante. Infine, l’EPS di 4,31 dollari ha subito una diminuzione del 2%, ma l’EPS rettificato di 4,30 dollari è cresciuto del 10% in valuta costante, confermando la solida performance di General Mills.