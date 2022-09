General Mills alza guidance 2022 in scia aumento prezzi prodotti e solida domanda

General Mills in rialzo di oltre il 2% a 77,11 $ nel pre-market. Il produttore alimentare ha registrato un utile trimestrale migliore del previsto e ha aumentato le previsioni di vendita per l’intero anno. L’azienda statunitense prevede di beneficiare di prezzi più elevati e di una forte domanda di cereali, snack e alimenti per animali domestici.