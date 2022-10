Gefran completa cessione business Azionamenti alla brasiliana Weg

Gefran ha concluso la prima fase della cessione del Business Azionamenti al gruppo brasiliano WEG S.A. per un valore di 17,9 milioni di euro su un totale complessivo dell’accordo pari a 23 milioni di euro. Sono state infatti cedute a WEG S.A. le quote di partecipazione nella società di diritto italiano Gefran Drives and Motion S.r.l.

Contestualmente, Gefran ha firmato un accordo di licenza d’uso del marchio Gefran della durata di tre mesi, limitatamente ai prodotti oggetto dell’operazione di cessione, al fine di consentire all’acquirente la continuità produttiva senza interruzioni. Successivamente, saranno oggetto di cessione Siei Areg Gmbh, il cui atto di cessione è previsto per il 4 ottobre 2022, e i rami d’azienda del Business Azionamenti scorporati da Gefran Siei Drives Technology Co Ltd e da Gefran India Private Ltd. Il perimetro ed il valore totale dell’operazione non sono variati rispetto al comunicato rilasciato il 1° agosto 2022.