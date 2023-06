Gdf, evasori totali in aumento: oltre 8.900 scoperti nel 2022

21/06/2023 12:28

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, esprime preoccupazione per un possibile rischio di ‘stretta’ creditizia, dopo un vertice con l’Esecutivo dell’ABI. La situazione difficile richiede l’aiuto del sistema bancario per sostenere l’economia italiana in questa fase di incertezza e transizione.