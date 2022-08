Gas sulla parità: al via oggi piano Ue riduzione gas

Rimane alto il prezzo del gas con il Ttf olandese che dopo il calo dell’1,6% di ieri, si muove oggi sulla parità a quota 190,5 euro al MWh. Nella giornata di oggi entrerà in vigore, fino al 31 marzo 2023, il regolamento dell’Unione Europea per la riduzione dei consumi di gas, che prevede una riduzione volontaria dei Paesi UE del 15% dei consumi di gas. Tale riduzione diventerà obbligatoria nel caso in cui il Consiglio europeo decreti l’allerta energetica.

Tuttavia, l’accordo europeo prevede delle deroghe, tra cui quella per l’Italia che dovrà ridurre i consumi solamente del 7%.

Intanto il nostro Paese continua ad aumentare in tutti i modi gli stoccaggi di gas naturale in preparazione dell’inverno. Al momento gli stoccaggi sarebbero attorno al 74% (al di sopra della media europea), ma ad inizio ottobre dovrebbero, secondo il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, raggiungere il 90% della capacità.