Gas: scioperi in impianti LNG Chevron in Australia dal 7 settembre

Chevron ha ricevuto un preavviso di sciopero nei suoi impianti di esportazione di gas naturale liquefatto (LNG) in Australia. In mancanza di un accordo con i lavoratori, lo sciopero inizierà dal 7 settembre.

In particolare, i sindacati hanno dato il preavviso per l’azione industriale presso gli impianti di esportazione di Gorgon e Wheatstone. I due siti australiani gestiti da Chevron rappresentano circa il 5% della fornitura globale di LNG.

La minaccia di un potenziale sciopero in Australia ha sconvolto i mercati globali del gas da inizio agosto, quando i sindacati hanno votato per la prima volta per uno sciopero in tre impianti in Australia.

I future europei scambiano in rialzo di oltre l’8% ad Amsterdam, in area 37,7 €/Mwh.

L’australiana Woodside Energy ha raggiunto un compromesso con i sindacati la scorsa settimana, evitando scioperi nella produzione per il suo complesso LNG di North West Shelf.