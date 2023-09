Gas: prezzi in calo, si alleviano tensioni in Australia e Norvegia

I future europei del gas naturale viaggiano in calo del 4% 35,8 €/Mwh ad Amsterdam, in scia ai minori rischi di approvvigionamento da Norvegia e Australia.

Chevron e i sindacati sembrano vicini a raggiungere un accordo, mediato dalle autorità, per porre fine agli scioperi nelle strutture di esportazione del gas naturale liquefatto (GNL) in Australia, già a partire da venerdì. L’incertezza derivante dagli scioperi ha pesato sul mercato per settimane, rischiando di causare interruzioni proprio alla vigilia della stagione invernale, caratterizzata da maggiore domanda.

Parallelamente, un altro fattore che ha aumentato le tensioni sul mercato è stato la prolungata manutenzione degli impianti in Norvegia, il più grande esportatore di gas naturale dell’Europa. Ora le forniture norvegesi stanno ora recuperando e il giacimento Troll sta gradualmente tornando operativo, secondo quanto riferito dal gestore della rete, Gassco.