Gas naturale: quotazioni in rialzo in Europa con stop impianti norvegesi

Le quotazioni del gas naturale europeo scambiano in forte rialzo, dopo l’estensione delle interruzioni in tre importanti impianti norvegesi. I future sul gas consegna luglio evidenziano un incremento giornaliero di oltre il 12%, segnando un’inversione di rotta rispetto al precedente trend negativo.

Le interruzioni riguarderanno strutture importanti come Ormen Lange, Nyhamna e Aasta Hansteen, secondo quanto riportato dall’operatore di rete Gassco AS. Gli impianti che ora rimarranno offline fino a metà luglio.

Queste mosse indicano che il mercato rimane sensibile agli shock di approvvigionamento, con i trader che bilanciano la domanda industriale in calo e gli elevati livelli di inventario in vista dell’inverno.

Sebbene i livelli di stoccaggio più alti della media abbiano in alcuni momenti fornito un senso di sicurezza per l’Europa in vista del prossimo inverno, i trader sembrano prepararsi alla possibilità di un mercato più ristretto, con prezzi più alti rispetto all’inizio del mese.

Gli analisti di Bernstein prevedono che l’Europa entrerà nel prossimo inverno con le scorte di gas piene, ma destinate a scendere al 48% entro la fine della stagione, al di sotto dei livelli registrati all’inizio di quest’anno. Gli analisti di Citigroup si aspettano che i prezzi del terzo trimestre in Europa e Asia siano in media circa il 50% al di sotto dei livelli attuali.