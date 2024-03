Gas, l’indice IGI segna un aumento: ecco i nuovi dati

Il valore dell’Italian Gas Index (IGI) ha registrato un aumento, posizionandosi a 29,08 euro/MWh rispetto al valore precedente di 28,43 euro/MWh.

A fornire il nuovo dato è stato il Gestore dei Mercati Energetici (GME), l’ente responsabile del calcolo quotidiano dell’indice.

L’IGI svolge un ruolo cruciale nell’interpretazione e nella valutazione delle dinamiche del mercato del gas italiano, fungendo da punto di riferimento trasparente e affidabile per gli operatori. Questi ultimi si avvalgono dell’indice per operazioni di hedging e per la stipulazione di contratti di fornitura.