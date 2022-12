Gardant e Cardo AI siglano partnership per sviluppare i big data nel credit management

Gardant, operatore leader di mercato in Italia nel settore del credit management, sia come servicer sia come investitore, ha siglato un accordo di collaborazione con Cardo AI, fintech che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale per la gestione e l’ottimizzazione del mercato del private debt e delle cartolarizzazioni.

La partnership in questione è finalizzata a potenziare ulteriormente la capacità di elaborazione di grandi quantità di dati del Gruppo Gardant, per la creazione di report avanzati, anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Questa collaborazione fa parte dell’iniziativa Data Gardant, il laboratorio di advanced analytics recentemente lanciato all’interno del gruppo. Cardo AI è società specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative dedicate al mercato delle cartolarizzazioni, grazie a un’ampia esperienza nella gestione dei dati e produzione di reportistica sia in Italia che all’estero. la tecnologia proprietaria permette di operare coprendo l’intero processo di gestione del dato, dal data sourcing e treatment, alle più sofisticate analisi predittive.