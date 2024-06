GameStop in calo dopo l’annuncio a sorpresa sugli utili

Le azioni di GameStop hanno registrato una flessione, dopo che il rivenditore ha inaspettatamente pubblicato i risultati degli utili e annunciato un piano per vendere fino a 75 milioni di azioni aggiuntive. Il tutto, a poche ore dal ritorno su YouTube di Keith Gill, evento che ha attirato l’attenzione dei speculatori.

Il titolo è sceso fino al 22% a $36,20, con oltre 54 milioni di azioni scambiate. Le azioni hanno ridotto le perdite al 15% prima di innescare una sospensione per volatilità. Nel pre-market, il titolo guadagnava oltre il 30% in attesa del live streaming di “Roaring Kitty” in programma alle 18:00 ore italiane.

I risultati del primo trimestre del venditore di videogiochi, inizialmente previsti per martedì, hanno mostrato vendite in rallentamento e una perdita più ampia di quanto previsto dagli analisti.

L’ultima evoluzione estende un periodo di quattro settimane di forte volatilità, durante il quale le azioni di GameStop hanno oscillato tra $16,88 e $64,83, sebbene l’ultimo rialzo sia stato alimentato dai post associati agli account sui social media di Gill.

Le azioni aggiuntive, che possono essere vendute sul mercato ai prezzi correnti, si aggiungono alla vendita di azioni effettuata dall’azienda il mese scorso, che ha fruttato 933 milioni di dollari.