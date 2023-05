G7: nuove sanzioni alla Russia

I leader del G7 hanno introdotto una serie di misure per aumentare la pressione sulla Russia, la cui invasione dell’Ucraina continua per il secondo anno.

I leader del G-7 si trovano a Hiroshima, in Giappone, per un incontro di tre giorni per discutere di commercio internazionale e sicurezza, mentre gli Stati Uniti e la Cina lottano per l’influenza in un mondo multipolare tra i timori di un loro disaccoppiamento e mentre la guerra in Ucraina continua.