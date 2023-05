G20: in crescita export nel 1° trimestre 2023. Italia brilla con 5,1%

Nel primo trimestre del 2023, le esportazioni di merci del G20 hanno mostrato una ripresa, con un aumento del 2,2% in dollari Usa correnti rispetto al trimestre precedente. L’Ocse evidenzia come l’Italia abbia registrato un incremento del 5,1%, posizionandosi al secondo posto tra i paesi dell’area, preceduta solamente dalla Cina con un aumento dell’8,6%. Questi dati contrastano con i due trimestri consecutivi di calo registrati in precedenza.

L’Unione Europea ha visto un aumento medio del 3% delle esportazioni, grazie alle maggiori spedizioni di macchinari da parte di Francia, Germania e Italia. In particolare, la Francia ha registrato una crescita del 4,9% e la Germania del 3,9%.