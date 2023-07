G20, criptovalute: necessarie regole per evitare casi come FTX

Le regole concordate a livello globale non lasciano alle società di criptovalute altra scelta se non quella di introdurre salvaguardie di base per evitare le esplosioni viste presso l’exchange FTX e altre vittime della criptovaluta, ha dichiarato lunedì il Financial Stability Board del G20.