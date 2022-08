Futures Wall Street in ribasso aspettando Powell, rally di Workday

Wall Street verso un avvio sottotono in attesa delle parole di Jerome Powell al simposio di Jackson Hole, nonché di dati chiave sull’inflazione. Il Futures sul Dow Jones cede 90 punti (-0,26%), mentre quello sull’ S&P 500 futures lo 0,36%. Ieri Wall Street aveva chiuso in deciso rialzo recuperando in parte le perdite dei giorni precedenti.

Oggi entra nel vivo il simposio annuale di Jackson Hole. Previsto per le 16 ora italiana l’intervento del presidente della Fed Jerome Powell. “Powell dovrebbe indicare la necessità di ulteriori aumenti dei tassi negli Stati Uniti, facendo eco ai commenti di ieri di altri membri del FOMC sulla necessità di combattere l’inflazione. Tuttavia, se viene percepito come favorevole a rialzi di 50 punti base rispetto ai 75 punti base, le azioni potrebbero compiere ulteriori progressi”, asseriscono gli esperti di IG.

Tra le singole storie si segnala il +11% nel pre-market di Workday in scia ai solidi utili trimestrali della società di software cloud. In rialzo anche Ulta Beauty (+3,6%) che ha alzato la guidance sugli utili.