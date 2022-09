FTX vince l’asta per gli asset del broker di crypto Voyager Digital

FTX, exchange di crypto che fa capo a Sam Bankman-Fried, rilevarà le attività di Voyager Digital, società di brokeraggio di criptovalute che lo scorso luglio ha dichiarato bancarotta. Lo ha reso noto ieri sera Voyager spiegando che l’offerta per gli asset è di circa $ 1,4 miliardi.

Sono state fornite poche informazioni su ciò che accadrà ai clienti Voyager ancora in attesa di accesso alle loro partecipazioni crittografiche, con Voyager che afferma che ulteriori informazioni sull’accesso crittografico “saranno condivise non appena saranno disponibili”.

Voyager ha rimarcato solamente che la piattaforma FTX “consentirà ai clienti di scambiare e conservare criptovaluta dopo la conclusione dei casi Chapter 11 dell’azienda”. Il closing della vendita degli asset dovrebbe essere completato dopo che un piano di Chapter 11 e un accordo di acquisto di attività sarà presentato per l’approvazione dalla Corte fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York il 19 ottobre.