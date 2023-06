FTX: USA rinviano nuove accuse nel caso Sam Bankman-Fried al 2024

I procuratori federali hanno chiesto a un giudice di rimuovere cinque accuse contro il presunto truffatore di criptovalute Sam Bankman-Fried, tra cui la corruzione di un funzionario governativo straniero, dopo che una sentenza del tribunale delle Bahamas ha messo in dubbio che il governo statunitense abbia seguito la procedura corretta per presentare le accuse contro l’ex miliardario.

Le accuse, tuttavia, sono state semplicemente “separate”, ovvero rinviate al 2024, dando al governo federale tutto il tempo necessario per garantire il rispetto delle condizioni del trattato di estradizione tra Stati Uniti e Bahamas e per soddisfare le preoccupazioni del governo delle Bahamas.