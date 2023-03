FTX ha trasferito 2,2 miliardi di dollari a Bankman-Fried attraverso entità collegate

La fallita borsa di criptovalute FTX ha trasferito circa 2,2 miliardi di dollari al fondatore della società Sam Bankman-Fried attraverso entità collegate. Così Reuters riporta quanto dichiarato dalla nuova dirigenza della società.

Complessivamente sono stati trasferiti più di 3,2 miliardi di dollari attraverso pagamenti e prestiti ai fondatori della società e ai dipendenti chiave, come ha dichiarato FTX in un comunicato. Questi pagamenti sono stati effettuati principalmente dall’hedge fund Alameda Research, ha dichiarato FTX, aggiungendo di aver fatto queste rivelazioni depositando i prospetti e le dichiarazioni degli affari finanziari presso il tribunale fallimentare.

FTX ha dichiarato che i trasferimenti non includono gli oltre 240 milioni di dollari spesi per l’acquisto di proprietà di lusso alle Bahamas, le donazioni politiche e di beneficenza fatte direttamente dai debitori di FTX e i trasferimenti sostanziali a unità non debitrici alle Bahamas e in altre giurisdizioni.

Il nuovo amministratore delegato di FTX, John Ray, ha dichiarato che la sua priorità assoluta è il recupero delle attività per rimborsare i clienti di FTX.