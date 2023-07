FTX: fondatore e ex dirigenti citati per frode, chiesto risarcimento da 1 miliardo di dollari

FTX, la rilevante piattaforma di criptovalute attualmente in procedura fallimentare, ha annunciato di aver citato in giudizio il suo fondatore Sam Bankman-Fried e altri ex dirigenti di alto livello. L’obiettivo è quello di recuperare un importo superiore ad 1 miliardo di dollari, che presumibilmente è stato sottratto nel corso di una frode finanziaria che ha coinvolto l’exchange.

Oltre a Bankman-Fried, sono stati chiamati in causa anche Caroline Ellison, ex capo di Alameda Research, Zixiao “Gary” Wang, ex responsabile della tecnologia, e Nishad Singh, ex direttore tecnico. Questi individui sono accusati di aver depredato l’exchange, provocando una delle più grandi frodi finanziarie della storia.

John Ray, esperto manager nel settore delle ristrutturazioni aziendali, che ha preso il posto di Bankman-Fried alla guida di FTX nel novembre scorso, sostiene che il vecchio management abbia sottratto queste risorse per finanziare bonus, acquistare immobili di lusso e fare investimenti speculativi. Secondo Ray, questa operazione ha portato alla creazione di una delle più ingenti frodi finanziarie mai registrate.