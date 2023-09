FTX cita in giudizio i genitori del fondatore Bankman-Fried

FTX ha citato in giudizio i genitori del fondatore Sam Bankman-Fried, affermando che i professori di Stanford, Joseph Bankman e Barbara Fried hanno usato la società per arricchirsi a spese dei clienti di FTX.

FTX, ora guidata da John Ray, ha dichiarato che il fondatore della società Sam Bankman-Fried ha gestito l’exchange di criptovaluta come un’”azienda familiare” e ha sottratto miliardi di fondi dei clienti a beneficio di una ristretta cerchia di addetti ai lavori, tra cui i suoi genitori.

Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole dell’accusa di aver frodato i clienti di FTX utilizzando i loro fondi per sostenere i propri investimenti rischiosi. Attualmente è in carcere in attesa del processo previsto per il 3 ottobre. Altri ex dirigenti di FTX si sono dichiarati colpevoli di accuse penali.