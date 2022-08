Ftse Mib tonico con Unicredit in prima fila, i temi da seguire oggi

Intonazione positiva per i mercati oggi. Il Ftse mib segna +0,53% a quota 23.120 punti. Tra i singoli titoli rialzi convinti per Unicredit (+1,93%) e Moncler +1,28%). Bene anche Amplifon (+1,45) che ieri aveva pagato dazio complice il taglio dell’outlook sia di Sonova che da parte di Demant.

Ieri chiusura mista per Wall Street dove i tecnologici hanno sofferto penalizzando il Nasdaq, mentre ha chiuso in rialzo il Dow Jones grazie alla buona accoglienza dei conti dei retailer Walmart (+5,1%) e Home Depot (4,1%).

Stamattina tiene banco l’ennesima accelerazione dell’inflazione in Gran Bretagna che, nel mese di luglio, è salita più delle attese attestandosi al 10,1%, il livello più alto da una quarantina d’anni. In giornata focus negli Stati Uniti con il dato sulle vendite al dettaglio di luglio e la pubblicazione in serata dei verbali relativi all’ultima riunione della Fed.