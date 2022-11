Ftse Mib apre in buon rialzo in area 24.600 punti

Primi scorci di seduta in buon rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib sale dello 0,7% a quota 24.636 punti. In testa spicca il +1,33% di Unicredit.

Oggi focus sulla stima flash dell’inflazione UE e sul discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, al Brookings Institute.