Francia: inflazione in aumento a febbraio a +6,2% a/a e +0,9% m/m

Nel mese di febbraio l’indice dei prezzi al consumo della Francia segna +6,2% da +6% precedente. Il dato su base mensile, come rende noto l’Insee, segna un aumento dello 0,9% da +0,4% precedente. L’inflazione francese continua a reggere e questo è un motivo sufficiente per la BCE per mantenere l’attuale orientamento politico, qualora le altre rilevazioni nell’area dell’euro dovessero seguire un andamento simile.