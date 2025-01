23/01/2025 10:01

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo grazie agli investimenti nell’intelligenza artificiale promossi da Trump. L’indice Nikkei guadagna lo 0,79%, mentre il Topix sale dello 0,53%. Nonostante le critiche di Musk, l’euforia per il progetto ‘Stargate’ spinge i titoli tecnologici, con SoftBank in crescita del 5,13%.