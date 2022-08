Forex: euro e dollaro testano nuovamente la parità

Euro e dollaro testano nuovamente la parità. In questo momento il cambio EUR/USD si muove in area 1,0007 euro (-0,27%). “Vedremo se come l’ultima volta, sotto ci sarà una reazione presunta degli istituzionali, oppure se questa volta lo lasceranno andare. Silenzio assordante della Bce, in attesa di un Jerome Powell che a Jackson Hole non potrà certo essere accomodante, ma continuerà a reiterare la necessità di alzare il costo del denaro – afferma Saverio Berlinzani, analista senior di ActivTrades -. Specie alla luce di quanto ha dichiarato Bullard, presidente della Fed di St. Louis, venerdì scorso, su un possibile rialzo di 75 punti base anche a settembre”.