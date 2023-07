Ford ha annunciato una significativa riduzione dei prezzi per tutte le versioni del pick-up elettrico F-150 Lightning.

La versione più economica del Lightning partirà da circa 50.000 dollari, con un taglio di circa 10.000 dollari.

Tutte le versioni del veicolo elettrico subiranno tagli di prezzo di almeno 6.000 dollari, in quanto Ford sta lavorando per aumentare la produzione in autunno.