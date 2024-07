Ford investe 3 miliardi di dollari per ampliare la produzione del Truck Super Duty

Ford Motor Company investirà 3 miliardi di dollari per ampliare la produzione del suo truck Super Duty. L’investimento prevede l’uso di un impianto in Canada, inizialmente destinato alla produzione di veicoli elettrici, che sarà riconvertito per supportare la produzione del Super Duty.

Circa 2,3 miliardi di dollari saranno destinati all’Assembly Complex di Oakville, in Ontario. I restanti fondi saranno utilizzati per aumentare la produzione in altri impianti di supporto situati in Canada e negli Stati Uniti. Attualmente, la produzione del Super Duty avviene negli stabilimenti Ford di Ohio e Kentucky. L’impianto canadese, operativo nel 2026, avrà una capacità produttiva di circa 100.000 veicoli all’anno.