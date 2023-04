Ford, Farley (Ceo): “Possibile guerra di prezzi tra Tesla e rivali nell’elettrico”

Il CEO di Ford Motor, Jim Farley, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla possibilità che Tesla possa dare il via a una guerra dei prezzi nel settore dei veicoli elettrici. Questo scenario potrebbe verificarsi in seguito alla decisione di Tesla di abbassare i prezzi per la seconda volta in un solo mese. Farley ritiene che la strategia di Tesla sia del tutto razionale e non debba sorprendere.

Gli ultimi tagli ai prezzi hanno danneggiato i margini di Tesla, causando ripercussioni in tutto il settore automobilistico, in particolare per le società che cercano di stare al passo con il produttore di veicoli elettrici.

Le riduzioni di prezzo pongono sfide significative per i concorrenti di Tesla che non hanno ancora sviluppato catene di approvvigionamento e produzione avanzate come quelle dell’azienda di Elon Musk.