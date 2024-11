Ford annuncia tagli al personale in Europa entro il 2027

Ford ha dichiarato oggi che eliminerà 4.000 posti di lavoro in Europa entro la fine del 2027, con la maggior parte dei tagli che avverranno in Germania e Regno Unito. Questo annuncio arriva in risposta a una situazione economica debole e a una domanda di auto elettriche che non ha raggiunto le aspettative dell’azienda.

Il colosso automobilistico statunitense ha reso noto di aver subito perdite significative negli ultimi anni. L’industria automobilistica sta attraversando una fase di transizione verso i veicoli elettrici, un cambiamento che Ford definisce “altamente dirompente” a causa della nuova concorrenza.

Oltre ai tagli al personale, Ford sta rivedendo il suo programma di produzione per i nuovi modelli Explorer e Capri, per adeguarsi meglio alle condizioni di mercato attuali.