Fondo pensione Svezia sostituisce Ceo dopo perdite per $2 mld su banche statunitensi

L’amministratore delegato di Alecta, Magnus Billing, è stato costretto a dimettersi dopo che il più grande fondo pensione svedese è diventato una delle maggiori vittime fuori dagli Stati Uniti del crollo della Silicon Valley Bank.

Il fondo ha deciso di estromettere Billing con effetto immediato, al fine di ripristinare la fiducia nel fondo, alle prese con le ricadute di quasi 2 miliardi di dollari di perdite. Il vice amministratore delegato Katarina Thorslund ha preso il posto di Ad ad interim e il processo di reclutamento per trovare un nuovo Ceo è stato immediatamente avviato.

Il fondo subito ingenti perdite dopo aver investito nella società madre della Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, in Signature Bank e First Republic Bank. Nessun altro fondo pensione aveva scommesso sulle tre banche statunitensi tanto quanto Alecta.

La scorsa settimana il fondo ha congedato il capo della gestione del portafoglio azionario, Liselott Ledin, e ha dichiarato che avrebbe ridotto le grandi partecipazioni in società “lontane da casa”.