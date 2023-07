Fondi azionari globali registrano il primo deflusso settimanale in quattro settimane

I fondi azionari globali hanno registrato il primo deflusso settimanale in quattro settimane nella settimana al 19 luglio, riflettendo le preoccupazioni per il rallentamento della crescita in Cina e la cautela in vista della riunione politica della Federal Reserve della prossima settimana.

Secondo i dati di Refinitiv Lipper, i fondi azionari globali hanno registrato una vendita netta di 2,67 miliardi di dollari nella settimana conclusasi il 19 luglio, registrando il primo deflusso settimanale dal 21 giugno.