FNM entra nella produzione di energia da fonti rinnovabili, rilevato 80% di Viridis Energia  

FNM entra nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili con l’acquisto di una quota dell’80% di Viridis Energia – produttore indipendente di energia elettrica con competenze consolidate nello sviluppo e costruzione di impianti rinnovabili – dai soci Lagi Energia 2006 e HNF. Lo rende noto la società indicando che il prezzo corrisposto al closing è pari a 59,2 milioni di euro e include una quota a titolo di anticipo sull’earn out pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti da realizzarsi entro sei anni dal closing.

Grazie alla verticalizzazione per il controllo dei fattori di produzione, si legge nel comunicato, l’acquisizione di Viridis Energia permetterà al gruppo FNM di rafforzare e difendere il core business nel medio-lungo periodo. Il Gruppo FNM si assicurerà al contempo flussi di cassa stabili e buona marginalità. Nell’ambito dell’operazione, Equita ha assistito Viridis Energia in qualità di financial advisor.