FMI: “sacche di resistenza”, rallentamento dell’economia globale

Il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato giovedì che la crescita globale del primo trimestre ha superato di poco le previsioni di aprile, ma da allora i dati hanno mostrato un quadro misto, con “sacche di resistenza” accanto a segnali di rallentamento dello slancio.

In una nota informativa per la riunione dei leader finanziari del G20 che si terrà in India la prossima settimana, il FMI ha dichiarato che il settore manifatturiero sta mostrando debolezza in tutte le economie del G20 e che il commercio globale rimane debole, ma la domanda di servizi è forte, in particolare quando il turismo è in ripresa.

Il FMI non ha indicato alcuna modifica alle sue previsioni di crescita del PIL mondiale per l’aprile 2023, pari al 2,8% – in calo rispetto al 3,4% del 2022 – ma ha affermato che i rischi sono “per lo più” inclinati verso il basso. Tra questi, il potenziale intensificarsi della guerra in Ucraina da parte della Russia, un’inflazione ostinata e maggiori tensioni nel settore finanziario che potrebbero turbare i mercati.