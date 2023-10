FMI, Italia: preoccupazioni per il quadro di bilancio 2024

Nella recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pierre-Olivier Gourinchas, l’economista capo del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha espresso la sua preoccupazione riguardo al quadro di bilancio dell’Italia per il 2024. Le sue parole riflettono l’interesse del FMI verso una revisione delle strategie italiane per una maggiore stretta.

Il quadro del bilancio pubblico italiano è stato delineato nel corso della presentazione della Nota di aggiornamento al Def (Nadef) il mese scorso. Stando a quanto presentato, il governo ha deciso di alzare l’obiettivo di deficit per l’anno prossimo, passando dal precedente 3,7% al 4,3% del Pil.

Contestualmente, l’obiettivo per tornare sotto la soglia del 3% fissato dall’Unione Europea è stato posticipato al 2026. In questo lasso di tempo, non si prevede alcuna riduzione significativa del debito. Queste decisioni hanno destato preoccupazione nel FMI, che auspica una riconsiderazione delle prospettive fiscali italiane.