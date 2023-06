FMI: al vaglio piattaforma di valuta digitale della banca centrale globale

Il Fondo Monetario Internazionale sta lavorando a una piattaforma per le valute digitali delle banche centrali (CDBC) per consentire le transazioni tra paesi, ha dichiarato lunedì il Direttore Generale del FMI Kristalina Georgieva.

“I CDBC non dovrebbero essere proposte nazionali frammentate… Per avere transazioni più efficienti e più eque abbiamo bisogno di sistemi che colleghino i Paesi: abbiamo bisogno di interoperabilità”, ha dichiarato la Georgieva a una conferenza a cui hanno partecipato le banche centrali africane a Rabat, in Marocco.

“Per questo motivo, al FMI stiamo lavorando al concetto di una piattaforma CBDC globale”, ha dichiarato.