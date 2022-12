Fiscozen raccoglie 8 milioni di euro: obiettivo semplificare fisco italiano

Fiscozen ha raccolto 8 milioni di euro in un round guidato da Keen Venture Partners, fondo internazionale di venture capital basato in Olanda. Il round della scale-up nata a Milano nel 2018 con la missione di semplificare la gestione della Partita IVA, vede inoltre la partecipazione di United Ventures, gestore italiano di venture capital specializzato nelle tecnologie digitali, che aveva guidato nel 2020 il primo round di Fiscozen, con il quale aveva raccolto 3 milioni di euro.

I capitali complessivi raccolti salgono quindi a 11 milioni di euro. La società intende usare le risorse raccolte in questo round per rafforzare la sua piattaforma con investimenti in tecnologia e marketing.