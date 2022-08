Fisco, scatta il tax day: oggi concentrate 168 scadenze

Dopo la tregua estiva, è scattato oggi il ‘tax day’ per gli italiani. I contribuenti sono, infatti, chiamati a far fronte a ben 181 appuntamenti con l’Erario, di cui 168 riguardano scadenze relative a versamenti. “La pazienza dei cittadini è esaurita, qualcuno deve mettere mano a questa giungla infinita di tasse, balzelli e adempimenti”, commenta il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. “Dalle forze politiche ci aspettiamo proposte serie per ridurre il carico fiscale in modo strutturale e duraturo, oltre che per modificare il calendario fiscale al più presto”, conclude.